«Американские подлые санкции»: Рогозин назвал причины срыва контрактов Роскосмоса

Ряд потенциальных контрактов Роскосмоса на запуск спутников были сорваны из-за санкций США. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться» — заявил глава Роскосмоса в беседе с РИА Новости.

Рогозин уточнил, что эти случаи касались космических аппаратов, в которых используются комплектующие американского производства.

США ранее ввели запрет на использование космической техники из РФ после 21 декабря 2022 года. Ограничения касаются запуска спутников, которые предоставляют услуги армии США.

Кроме того, в 2020 году под американские санкции попали производитель ракет «Союз» ракетно-космический центр «Прогресс», а также ЦНИИ машиностроения и его научно-исследовательское подразделение Центр управления полетами.

