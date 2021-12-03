Орбиту МКС изменили для уклонения от фрагмента ракеты США Pegasus

Внеплановая коррекция орбиты была проведена для уклонения от фрагмента ступени американской ракеты-носителя Pegasus. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Коррекция была проведена в 10:58 по московскому времени специалистами подмосковного центра управления полетами ЦНИИмаш. Так, все операции прошли штатно. Как отмечается, для маневра использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18».