Орбиту МКС изменили для уклонения от фрагмента ракеты США Pegasus
Внеплановая коррекция орбиты была проведена для уклонения от фрагмента ступени американской ракеты-носителя Pegasus. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Коррекция была проведена в 10:58 по московскому времени специалистами подмосковного центра управления полетами ЦНИИмаш. Так, все операции прошли штатно. Как отмечается, для маневра использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18».
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия уже выпала из тройки великих космических держав, ее обошла даже компания SрaceX Илона Маска.
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