В «Роскосмосе» разработают эскизный проект новой орбитальной станции
21 ноября 202104:04
Эксперты «Роскосмоса» приступили к разработке эскизного проекта новой отечественной орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьев LIVE».
Работа выполняется сотрудниками РКК «Энергия». По словам Рогозина, станция будет выполнена с использованием передовых технологий.
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что развертывание новой российской орбитальной станции должно начаться через 5 – 6 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru