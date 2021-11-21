В «Роскосмосе» разработают эскизный проект новой орбитальной станции

Работа выполняется сотрудниками РКК «Энергия». По словам Рогозина, станция будет выполнена с использованием передовых технологий.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что развертывание новой российской орбитальной станции должно начаться через 5 – 6 лет.

