В «Роскосмосе» разработают эскизный проект новой орбитальной станции

Эксперты «Роскосмоса» приступили к разработке эскизного проекта новой отечественной орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьев LIVE».

Развёртывание новой космической станции РФ начнётся через 5-6 лет

Работа выполняется сотрудниками РКК «Энергия». По словам Рогозина, станция будет выполнена с использованием передовых технологий.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что развертывание новой российской орбитальной станции должно начаться через 5 – 6 лет.

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Фото: nasa.gov
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