Орбита МКС будет скорректирована на 1,25 км

В госкорпорации отметили, что в результате корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,25 км. Она составит 419,79 км над Землей. Двигатели проработают около 7 минут. Операция необходима для старта пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадки "Союз МС-17".

На "Союзе МС-17" на Землю отправятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. "Союз МС-18" должен отправиться на МКС в апреле 2021 года. В состав экипажа войдут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Ранее поступило сообщение о том, что на станции была отключена система получения кислорода "Электрон-ВМ". Однако затем в Роскосмосе опровергли данную информацию, назвав отключения плановыми.

