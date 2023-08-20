Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули американских «Аполлонов»

Так он отреагировал на отсутствие на снимках российской станции следов американцев на Луне. Как указал эксперт, орбита была выбрана так, чтобы сесть куда нужно.

Ранее стало известно, что нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

