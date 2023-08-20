Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули американских «Аполлонов»
Орбита, на которой находится российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25», не позволяет сделать снимки посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», что подтвердило бы высадку астронавтов США на спутник Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
Так он отреагировал на отсутствие на снимках российской станции следов американцев на Луне. Как указал эксперт, орбита была выбрана так, чтобы сесть куда нужно.
Ранее стало известно, что нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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