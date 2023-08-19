Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту
19 августа 202318:30
Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе.
Уточняется, что ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
В ведомстве отметили, что сейчас ведется анализ ситуации.
Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru