Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту

Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны

Уточняется, что ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется анализ ситуации.

Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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