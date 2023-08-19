Нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту

Уточняется, что ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется анализ ситуации.

Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

