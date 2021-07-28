ООН: Земле угрожает большое количество астероидов

В прошлом году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях этих небесных тел.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что известно лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а о телах около 50 метров известен лишь один процент.

Ранее ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году.

