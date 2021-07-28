ООН: Земле угрожает большое количество астероидов

Человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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В прошлом году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях этих небесных тел.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что известно лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а о телах около 50 метров известен лишь один процент.

Ранее ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году.

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ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
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