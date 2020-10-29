Астероид Апофис может столкнуться с Землей через 48 лет

Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году, сообщается на сайте университета.

Ученые выявили, что на астероид действует эффект Ярковского – при нагревании Солнцем одной из сторон небесного тела и остывании другой возникает слабый реактивный эффект, который приводит к сдвигу орбиты астероида на 170 метров в год. Это заставило специалистов пересмотреть их мнение о невозможности столкновения с Землей астероида в 2068 году.

Ранее сообщалось, что сближение астероида с Землей может произойти уже 13 апреля 2029 года. Небесное тело пройдет на расстоянии всего 38 тыс. км, что в 10 раз ближе, чем расстояние до Луны.

О вероятности столкновения Апофиса и Земли в 2068 году сообщалось и ранее, в частности, об этом говорили специалисты кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в эфире НСН в марте прошлого года назвал эту информацию абсолютным фейком.



