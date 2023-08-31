«Они не халтурят!»: Долгий ремонт российских Airbus в Иране объяснили дешевизной

«Аэрофлот» обслуживает Airbus A330 в Иране, потому что это дешевле, чем в Китае, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Ранее стало известно, что дата возврата из Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330, отправленного на ремонт в Иран в начале апреля, была сдвинута на полгода — с конца сентября на начало марта 2024 года.