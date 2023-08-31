«Они не халтурят!»: Долгий ремонт российских Airbus в Иране объяснили дешевизной
Летавшие в Дубай Airbus A330 нуждаются в самом сложном «ремонте с микроскопом», который занимает в Китае четыре месяца, во Франции - полгода, а в Иране год, сказал в эфире НСН Павел Герасимов.
«Аэрофлот» обслуживает Airbus A330 в Иране, потому что это дешевле, чем в Китае, объяснил в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Ранее стало известно, что дата возврата из Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330, отправленного на ремонт в Иран в начале апреля, была сдвинута на полгода — с конца сентября на начало марта 2024 года.
«Это не первый пробный шар. В Иране находится борт "Аэрофлота" А-330-300, их там несколько. Материально-техническая база Airbus 330-340 в Тегеране существует уже около 30 лет. Практика обслуживания российских воздушных судов за рубежом стандартная. Например, до политических ограничений "Аэрофлот" обслуживал свой парк Airbus на территории Китая, "Боинг" и "Суперджет" обслуживали самостоятельно. В России нет никакой материально-технической базы для обслуживания 330х-х и 340-х широкофюзеляжных Airbus, узкофюзеляжные у нас обслуживает "S7 Technics"», - сказал Герасимов.
По его словам, обслуживание Airbus A330 в Китае занимает четыре месяца, а во Франции полгода.
«Что касается широкофюзеляжных бортов, надо понимать, что они прошли 10-летний рубеж и им требуется самое сложное техническое обслуживание: самолет полностью разбирается, с него смывается краска и с помощью специального микроскопа исследуют корпус на наличие микротрещин. Это занимает до 30 тысяч человеко-часов. Если в Китае такое обслуживание занимает до четырех месяцев, то один год на базе Тегерана – не так плохо. Они не халтурят, но работают менее эффективно, чем трудолюбивые китайцы, однако стоит это дешевле, чем в Китае. При этом в Европе, в Тулузе такое обслуживание занимает шесть месяцев», - рассказал эксперт.
Герасимов также отметил, что до недавних пор А-330 летали из России в Дубай, и объяснил, почему их не заменят «Суперджеты».
«Если посмотреть сейчас расписание рейсов в Дубай, до весны на них были 330-е, а с апреля там на всех рейсах "Боинги" 737-800, узкофюзеляжные, 330-х там больше нет. При этом "Суперджет" - это самолет другого класса, он не изменит погоду, даже если их будут тысячи. У него нет дальности 12 тыс. км и он не может разместить 438 пассажиров», - заключил собеседник НСН.
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о российских «импортозамещенных» ближнемагистральных самолетах SJ-100, которые могут пойти в серийное производство с 2024 года.
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