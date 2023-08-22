Иран представил новый дрон-камикадзе Sina
Дрон-камикадзе Sina был представлен в Иране на выставке достижений министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.
Создатели рассказали,что беспилотник отличается малым весом и дальностью действия дол пяти км, он предназначен для поражения массовых скоплений людей и автомобилей.
Также указывается, что дрон оснащён электрическим двигателем. Беспилотник может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Ранее НАТО обвинил Иран в оказании военной помощи России в военной сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что сообщения о применении иранских дронов на Украине являются вбросом, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира
- Иран представил новый дрон-камикадзе Sina
- ВСУ обстреляли приграничное село в Белгородской области
- ВЦИОМ: Россияне стали реже хранить сбережения в долларах
- Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16
- СМИ: Иран представил управляемые бомбы для беспилотников
- В Китае назвали ошибкой сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»
- Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури
- Туроператоры: Цены на путевки в Таиланд снизились на треть
- СМИ: Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru