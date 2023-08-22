Иран представил новый дрон-камикадзе Sina

Создатели рассказали,что беспилотник отличается малым весом и дальностью действия дол пяти км, он предназначен для поражения массовых скоплений людей и автомобилей.

Также указывается, что дрон оснащён электрическим двигателем. Беспилотник может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Ранее НАТО обвинил Иран в оказании военной помощи России в военной сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что сообщения о применении иранских дронов на Украине являются вбросом, сообщает «Радиоточка НСН».



