На «Байконуре» усилили вооруженную охрану на фоне протестов
На космодроме «Байконур» в Казахстане усилили вооруженную охрану основных объектов, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Это связано с протестами в стране. «Филиалы предприятий «Роскосмоса», правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб, созданный при администрации «Байконура», полностью контролирует обстановку в городе. «Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — следует из сообщения.
Тем временем, Министерство иностранных дел России попросило россиян воздержаться от посещения общественных мест в Казахстане.
Несанкционированные митинги в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей за литр). Протесты не утихают до сих пор.
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