На «Байконуре» усилили вооруженную охрану на фоне протестов

Это связано с протестами в стране. «Филиалы предприятий «Роскосмоса», правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб, созданный при администрации «Байконура», полностью контролирует обстановку в городе. «Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — следует из сообщения.

Тем временем, Министерство иностранных дел России попросило россиян воздержаться от посещения общественных мест в Казахстане.

Несанкционированные митинги в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей за литр). Протесты не утихают до сих пор.

