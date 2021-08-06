Очередной пуск российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру запланирован на
Очередной пуск российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру запланирован на конце ноября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Еще один старт ожидается в конце года, однако он может быть отложен на 2022 год. На 23 ноября планируется запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой «Союз-СТ».
29 декабря российская ракета должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb.
Ранее сообщалось, что один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2022 год для экономии финансовых средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru