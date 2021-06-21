РИА Новости: один из запусков спутников OneWeb отложен
Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2022 год для экономии финансовых средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Запуски были запланированы на 2 и 26 августа, 18 сентября и конец декабря текущего года. Согласно скорректированному графику, запуски состоятся 2 августа, 9 сентября и в конце декабря.
Напомним, в январе 2018 года российские учёные придумали способ борьбы с космическим мусором. Для этого предполагалось использовать ядерно-энергетическую или лазерную установку, которая позволит или уничтожать, или сталкивать мусор в атмосферу Земли, где он сгорит. Проект был представлен во время «Королевских чтений».
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