Стало известно о переносе старта «Союза» с Байконура
Запуск британских спутников связи OneWeb российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, который был назначен на 5 августа, отложен, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Причина переноса запуска как минимум на неделю - неготовность аппаратов. Проблемы возникли при производстве спутников.
Один из собеседников агентства заявил, что старт предварительно перенесен на 13 августа, но это зависит от того, как быстро будут решены проблемы.
Ранее сообщалось, что один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2022 год для экономии финансовых средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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