Минпромторг: в МС-21-310 может увеличиться количество пассажирских мест
16 мая 202300:05
На базе российского лайнера МС-21 можно проработать несколько модификаций, в которых будет больше пассажирских мест, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
По его словам, могут появиться модели лайнеров, в которых будет 220-250 пассажирских мест. В настоящее время все силы брошены, чтобы доработать базовую версию МС-21-310.
Напомним, новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru