ОАК: Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта в ходе испытаний
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку и взлет с грунта. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).
В ОАК указали, что транспортник осуществлял эти действия в рамках программы испытаний.
«Новый транспортник получил более мощные двигатели ПС-90А-76, благодаря чему на самолете улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики и обновленные шасси, обладающие высоким запасом прочности», — заявили в корпорации.
Ил-76МД-90А — модернизированная версия Ил-76МД, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Воздушное судно предназначено для перевозки войск, грузов, крупногабаритной техники и их парашютного десантирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru