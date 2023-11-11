ОАК: Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта в ходе испытаний

В ОАК указали, что транспортник осуществлял эти действия в рамках программы испытаний.

«Новый транспортник получил более мощные двигатели ПС-90А-76, благодаря чему на самолете улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики и обновленные шасси, обладающие высоким запасом прочности», — заявили в корпорации.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия Ил-76МД, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Воздушное судно предназначено для перевозки войск, грузов, крупногабаритной техники и их парашютного десантирования.

