Новый стелс-материал для боевых самолетов создали в России

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», изобрел новый стелс-материала для боевой авиации, сообщили в компании.

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В госкорпорации отметили, что новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и сильно затрудняет обнаружение летательного аппарата средствами радиолокации.

Уточняется, что материал поглощает радиоволны в широком диапазоне частот. Новинка сделана из нескольких слоев стеклоткани, а в её основе лежат тонкие нити с металлическим сердечником в изоляции из стекла.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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