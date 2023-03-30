Новый стелс-материал для боевых самолетов создали в России
Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», изобрел новый стелс-материала для боевой авиации, сообщили в компании.
В госкорпорации отметили, что новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и сильно затрудняет обнаружение летательного аппарата средствами радиолокации.
Уточняется, что материал поглощает радиоволны в широком диапазоне частот. Новинка сделана из нескольких слоев стеклоткани, а в её основе лежат тонкие нити с металлическим сердечником в изоляции из стекла.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru