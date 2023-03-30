Новый стелс-материал для боевых самолетов создали в России

В госкорпорации отметили, что новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и сильно затрудняет обнаружение летательного аппарата средствами радиолокации.

Уточняется, что материал поглощает радиоволны в широком диапазоне частот. Новинка сделана из нескольких слоев стеклоткани, а в её основе лежат тонкие нити с металлическим сердечником в изоляции из стекла.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М.



