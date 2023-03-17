Холдинг Ростеха «Швабе» признан лидером экономической интеграции СНГ

Международный экономический форум государств – участников СНГ открылся сегодня в Москве в Центре международной торговли. Это авторитетная ежегодная площадка для открытого диалога бизнес-сообщества с представителями первых лиц стран СНГ.

На полях форума Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех награждён почётным знаком за достижения в экономической интеграции «Лидер бизнеса СНГ». В церемонии награждения участвовали заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, генеральный директор Ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» Вадим Ганин и председатель Координационного совета Ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» Анатолий Казаков. Этот знак был учрежден в 2010 году. Он символизирует стремление к равноправному партнерству, единению, миру и стабильности.



Холдинг в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ организует свою сессию. В программе – развитие медицинской и фармацевтической промышленности, а также перспективы сотрудничества в данной сфере. Среди участников дискуссии заявлены первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский, представители Минздравов Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.Также в обсуждении примут участие руководители ведущих производителей и разработчиков медицинской техники и технологий.



Сессия «Швабе» посвящена приоритетным направлениям развития, а также наращиванию взаимодействия по направлениям, которые представляют взаимный интерес для государств – участников СНГ, членов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.



Как отметил куратор дискуссии от Холдинга Сергей Дмитроченко, участники встречи обсудят роль межгосударственной интеграции в развитии систем здравоохранения. Речь, в том числе, пойдет об удовлетворении потребностей рынков в медицинском оборудовании, совместной реализации инфраструктурных проектов и выстраивании новых производственных цепочек кооперации.



