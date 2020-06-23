Новости за ночь: На МКС отказал прибор для поиска ядовитого бензола

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции прекратили из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров. Как сообщили в NASA, замеры проводились в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.

RT пишет, бензол входит в состав бензина, он используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен. Сообщения «Роскосмоса» об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, появились в мае. С тех все попытки обнаружения его источника завершались неудачей.