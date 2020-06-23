Новости за ночь: На МКС отказал прибор для поиска ядовитого бензола
Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции прекратили из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров. Как сообщили в NASA, замеры проводились в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.
RT пишет, бензол входит в состав бензина, он используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен. Сообщения «Роскосмоса» об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, появились в мае. С тех все попытки обнаружения его источника завершались неудачей.
Ранее стало НСН сообщала, что в американском сегменте Международной космической станции сломались все туалеты. Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов заявил тогда, что никаких проблем у космонавтов не будет.
«Я вас уверяю, что выход всегда найдется. С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причем весьма давно. На полет это точно не повлияет. Мы в свое время в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин». Они находились в специальной упаковке, и они сохраняли свежесть 10 лет. 2-3 салфетки использовали и как будто из душа вышел»,- вспомнил Нефедов.
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