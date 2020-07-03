Новости за ночь: С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

Ракета С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом заявил в интервью «Красной звезде» главный командующий ВКС Сергей Суровкин.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — заявил военный.

«Продажа С-500 исключена». Эксперт об иностранном интересе к «Прометею»

По словам Суровкина, аналогов такого оружия в мире на данный момент не существует, передает RT.

При этом главнокомандующий ВКС напомнил, что основная задача С-500 - уничтожение баллистических ракет средней дальности или боеголовок МБР на подлете, сообщает РЕН ТВ.

В феврале заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию уже в 2020 году.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:КосмосС-500
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