В Минобороны рассказали время поставок С-500 российской армии

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию уже в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко журналу концерна «Радиоэлектронные технологии».

Замминистра отметил, что испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса, не имеющего аналогов в мире, прошли в 2019 году, сообщает RT.