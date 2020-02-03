В Минобороны рассказали время поставок С-500 российской армии

3 февраля 202010:12

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию уже в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко журналу концерна «Радиоэлектронные технологии».

Замминистра отметил, что испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса, не имеющего аналогов в мире, прошли в 2019 году, сообщает RT.

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Криворучко добавил, что главная задача «Прометея» — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определённых случаях — и на среднем участке.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об уникальности новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Он заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.

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ФОТО: С-500 «Прометей»
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