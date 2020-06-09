Новости за ночь: Рогозин упрекнул США за насмешки после запуска Crew Dragon

Американцам следовало бы поблагодарить российских специалистов, которые в условиях санкций не отказались от сотрудничества в космической сфере и продолжали доставлять американских астронавтов на кораблях «Союз МС» к МКС. Вместо этого после успешного запуска Crew Dragon компании SpaceX 30 мая этого года «ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали», написал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в статье на сайте Forbes.

Роскосмос vs SpaceХ - 1:1. Маск ответил Рогозину по-русски

Рогозин напомнил, что «батутом», о котором он ранее пошутил, американцы всё же не пользовались, а летали на пилотируемых кораблях «Союз МС». Американцы переживали, что в последние девять лет им приходилось зависеть от надёжности российского корабля, но «Союз» их не подвёл, подчеркнул Рогозин. «Союз МС» заслужил репутацию «самого надежного космического корабля в мире», и американским инженерам только предстоит этого достичь, добавил глава «Роскосмоса».

После успешного запуска Crew Dragon к МКС основатель SpaceX Илон Маск вспомнил метафору Рогозина, заявив: «Батут работает». Рогозин написал в «Твиттере», что оценил шутку, а Маск по-русски ответил, что они рассчитывают на сотрудничество.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:SpacexРоскосмосДмитрий Рогозин
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