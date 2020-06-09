Новости за ночь: Рогозин упрекнул США за насмешки после запуска Crew Dragon

Рогозин напомнил, что «батутом», о котором он ранее пошутил, американцы всё же не пользовались, а летали на пилотируемых кораблях «Союз МС». Американцы переживали, что в последние девять лет им приходилось зависеть от надёжности российского корабля, но «Союз» их не подвёл, подчеркнул Рогозин. «Союз МС» заслужил репутацию «самого надежного космического корабля в мире», и американским инженерам только предстоит этого достичь, добавил глава «Роскосмоса».

После успешного запуска Crew Dragon к МКС основатель SpaceX Илон Маск вспомнил метафору Рогозина, заявив: «Батут работает». Рогозин написал в «Твиттере», что оценил шутку, а Маск по-русски ответил, что они рассчитывают на сотрудничество.

