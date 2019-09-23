Названы 100 причин крушения Boeing 737 MAX в Индонезии

Власти Индонезии обнародовали список причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года. В этот перечень вошли 100 причин, которые повлияли на это авиасобытие.

Доклад уникален тем, что в нем не указываются главные причины катастрофы, отмечает Ura.ru со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Среди обозначенных в докладе пунктов речь идет как о проблемах с оборудованием лайнера, так и об отдельных ошибках пилотов. Официально доклад будет представлен в ноябре, после того как под ним поставят подписи представители производителя.



29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air рухнул в море у Западной Явы через 13 минут полета. Самолет летел из Джакарты. Все находившиеся на его борту 189 человек погибли.

Авиаэксперты в эфире НСН рассказали, можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.







