Новейший самолет А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенным локатором

Отмечается, что испытания новейшего самолета провели специалисты входящих в госкорпорацию концерна «Вега» и ТАНТК им. Г. М. Бериева.

«Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В ходе полета эксперты проверили аэродинамические характеристики комплекса, работоспособность авионики, части целевой аппаратуры радиотехнического комплекса. Системы самолета отработали в соответствии с заданными параметрами, они готовы к дальнейшим испытаниям.

По словам генконструктора концерна «Вега» Владимира Вербы, проверки самолета А-100 завершатся в 2022 году.

