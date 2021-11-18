Новая находка Perseverance поможет в колонизации Марса
Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало результаты нового исследования поверхности Марса, сообщает телеканал «360».
С помощью ровера Perseverance была получена третья по счету проба грунта. В его составе оказался зеленый минерал оливин. По словам экспертов, он может образовываться при контакте углекислого газа с жидкой водой. Таким образом, его наличие на поверхности Марса косвенно подтверждает, что когда-то на планете могли находиться огромные водоемы.
«Это вообще кратер, след от метеорита, там упал метеорит когда-то. Однако на его краях есть следы того, что когда-то он заполнялся водой. Тезис, что на Марсе когда-то была вода, известен уже лет десять», — сообщил главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.
По его словам, по сути вопрос о наличии жизни на Марсе частично сводится к выяснению, была ли там когда-либо вода. При этом пока на Красной планете не удалось обнаружить ни одного веского доказательства существования там живых организмов.
Ранее специалисты конструкторского бюро «Арсенал», входящего в госкорпорацию Роскосмос, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе.
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