Ученые выяснили, почему на Марсе нет воды

Размер Марса не позволяет удерживать воду, это делает планету непригодной для жизни и мешает появлению на ней тектоники. Статью с такими выводами опубликовала международная группа ученых в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи нашли взаимосвязь силой гравитации на планетах вроде Марса и наличия там воды. Исходя из их данных, скалистые планеты должны обладать достаточной массой, чтобы удерживать летучие вещества, в том числе, воду и изотопы калия, нужные для того, чтобы на планете появилась жизнь. Ученые отмечают, что Марс ей не обладает.