Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для передачи Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своих соцсетях заявил, что Королевство подготовит первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине.
Он отметил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил своему собеседнику о принятом нидерландским правительством решении.
«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», - заключил Рютте.
Ранее спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские истребители F-16 вряд ли помогут украинским войскам противостоять баллистическим ракетам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru