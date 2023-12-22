Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для передачи Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своих соцсетях заявил, что Королевство подготовит первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

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Он отметил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил своему собеседнику о принятом нидерландским правительством решении.

«Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины», - заключил Рютте.

Ранее спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские истребители F-16 вряд ли помогут украинским войскам противостоять баллистическим ракетам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиУкраинаНидерланды

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