«Нет денег»: В отрасли объяснили очередной перенос пуска ракеты «Союз-5»

Александр Железняков заявил НСН, что «Союз-5» может использоваться в рамках российской орбитальной станции и для полетов к Луне.

Перенос пуска перспективной ракеты-носителя «Союз-5» в общей сложности на три года связан с тем, что в отрасли нет средств на необходимые работы и проверки объекта, заявил НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Первый пуск российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» планируется на 2026 год, заявил первый замгендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов. Предполагалось, что «Союз-5» запустят в 2025 году, а изначально планировалось, что это произойдет в 2023 году. Железняков объяснил это решение.

На развитие космодромов РФ в 2025 году выделят 207,9 миллиардов рублей

«Не все вопросы еще проработаны, отработаны, поэтому нужно откладывать. Техническая неготовность ракеты, проще говоря. График первоначальный уже несколько раз корректировался. В первую очередь это из-за недостаточного финансирования этих работ. Если нет денег, не удается провести все необходимые работы, мероприятия, проверки, это вынужденная мера», - объяснил он.

По его словам, «Союз-5» может использоваться в рамках российской орбитальной станции и для полетов к Луне.

«Нельзя сказать, что это краеугольный камень нашей космонавтики, но иметь такую ракету, конечно, необходимо. Она придет на смену «Союзу-2», любая техника должна проходить модернизацию. Это следующий этап, не могу сказать, что революционный, но необходимый, чтобы космонавтика оставалась на плаву и выполняла все задачи. Ракета будет выполнять важные задачи в рамках российской орбитальной станции, возможно будет ее использовать и для полетов к Луне», - заключил собеседник НСН.

Ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») — российская двухступенчатая ракета-носитель полутяжелого класса. Она способна вывести на околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ее должны оснастить двигателем с тягой около 800 тонн — РД-171МВ («царь-двигатель»), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
ТЕГИ:КосмосРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры