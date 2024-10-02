«Нет денег»: В отрасли объяснили очередной перенос пуска ракеты «Союз-5»

Перенос пуска перспективной ракеты-носителя «Союз-5» в общей сложности на три года связан с тем, что в отрасли нет средств на необходимые работы и проверки объекта, заявил НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Первый пуск российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» планируется на 2026 год, заявил первый замгендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов. Предполагалось, что «Союз-5» запустят в 2025 году, а изначально планировалось, что это произойдет в 2023 году. Железняков объяснил это решение.