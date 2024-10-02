«Нет денег»: В отрасли объяснили очередной перенос пуска ракеты «Союз-5»
Александр Железняков заявил НСН, что «Союз-5» может использоваться в рамках российской орбитальной станции и для полетов к Луне.
Перенос пуска перспективной ракеты-носителя «Союз-5» в общей сложности на три года связан с тем, что в отрасли нет средств на необходимые работы и проверки объекта, заявил НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Первый пуск российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» планируется на 2026 год, заявил первый замгендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов. Предполагалось, что «Союз-5» запустят в 2025 году, а изначально планировалось, что это произойдет в 2023 году. Железняков объяснил это решение.
«Не все вопросы еще проработаны, отработаны, поэтому нужно откладывать. Техническая неготовность ракеты, проще говоря. График первоначальный уже несколько раз корректировался. В первую очередь это из-за недостаточного финансирования этих работ. Если нет денег, не удается провести все необходимые работы, мероприятия, проверки, это вынужденная мера», - объяснил он.
По его словам, «Союз-5» может использоваться в рамках российской орбитальной станции и для полетов к Луне.
«Нельзя сказать, что это краеугольный камень нашей космонавтики, но иметь такую ракету, конечно, необходимо. Она придет на смену «Союзу-2», любая техника должна проходить модернизацию. Это следующий этап, не могу сказать, что революционный, но необходимый, чтобы космонавтика оставалась на плаву и выполняла все задачи. Ракета будет выполнять важные задачи в рамках российской орбитальной станции, возможно будет ее использовать и для полетов к Луне», - заключил собеседник НСН.
Ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») — российская двухступенчатая ракета-носитель полутяжелого класса. Она способна вывести на околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ее должны оснастить двигателем с тягой около 800 тонн — РД-171МВ («царь-двигатель»), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лариса Долина призналась, что слушает в машине только Радио Jazz
- Шмыгаль: Украина увеличит расходы на закупку оружия на 65%
- Россиянам дали советы, как продать жилье по лучшей цене
- «Как рыба в воде»: Долина назвала Варвару Убель лучшей в российском джазе
- Госдума в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних
- Олимпийская чемпионка рассказала о зарплатах гимнастов сборной России
- Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест, оставив его в СИЗО
- Посольство РФ: Лондон отказался сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью
- Нацсобрание Франции отклонило предложение об импичменте Макрону
- В «Альфа-банке» рассказали глобальном сбое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru