На развитие космодромов РФ в 2025 году выделят 207,9 миллиардов рублей
Почти 208 миллиардов рублей будет выделено в 2025 году на развитие российских космодромов, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Отмечается, что выделение 207,9 миллиарда рублей предусмотрено по федеральной целевой программе «Развитие космодромов на период 2017-2026 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». На 2026 и 2027 годы запланировано выделение более 78 миллиардов и более 45 миллиардов соответственно.
Также в этом же документе приведены планы по финансированию Федеральной космической программы России – ожидается выделение свыше 140 миллиардов рублей в 2025 году.
Ранее сообщалось, что первая российская летная ракета «Союз-5» будет отправлена на космодром «Байконур» в третьем квартале 2025 года. В настоящее время осуществляется изготовление составных частей ракеты для первого пуска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru