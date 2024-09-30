На развитие космодромов РФ в 2025 году выделят 207,9 миллиардов рублей

Отмечается, что выделение 207,9 миллиарда рублей предусмотрено по федеральной целевой программе «Развитие космодромов на период 2017-2026 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». На 2026 и 2027 годы запланировано выделение более 78 миллиардов и более 45 миллиардов соответственно.

Также в этом же документе приведены планы по финансированию Федеральной космической программы России – ожидается выделение свыше 140 миллиардов рублей в 2025 году.

Ранее сообщалось, что первая российская летная ракета «Союз-5» будет отправлена на космодром «Байконур» в третьем квартале 2025 года. В настоящее время осуществляется изготовление составных частей ракеты для первого пуска, передает «Радиоточка НСН».

