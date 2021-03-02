Недалеко от Солнца найдена похожая на Землю планета

Ученые наблюдали за Gliese 740 с 26 мая 2013 года по 16 июня 2019 года с территории обоих полушарий Земли. Найденная планета получила название Gliese 740b и была включена в класс «суперземель». Радиус Gliese 740b составляет 1,43 земного.

Ранее сообщалось, что Луна возникла в результате столкновения Земли и гипотетической планеты Тейя порядка 4,5 миллиарда лет назад и состоит из обломков двух планет. Об этом пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society со ссылкой на исследования британских ученых.



