Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету K2-18b
Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету под названием K2-18b. Специалистам удалось проанализировать параметры небесного объекта с помощью телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.
По данным ученых, в атмосфере планеты есть водород и водяной пар. Кроме того, предположительно подходящими для появления живых организмов там могут быть температура и давление на поверхности водного океана, покрывающего ее.
Планета K2-18b была обнаружена астрономами в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Она находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли, передает РИА ФАН. Ученые намерены продолжить изучение этой экзопланеты. В будущем году на нее отправится телескоп Джеймса Вебба.
5 января 2020 года в Московском планетарии сообщили, что Солнце максимально сблизилось с Землей. Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эфире НСН рассказал, как происходит сближение Земли и Солнца. Он также дал пояснения насчет особенностей этого астрономического явления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Кремле не опасаются за голосование по Конституции из-за коронавируса
- России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт
- Пародирующий Путина комик отказался быть его двойником
- Новые подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула
- Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую