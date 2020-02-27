Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету K2-18b

По данным ученых, в атмосфере планеты есть водород и водяной пар. Кроме того, предположительно подходящими для появления живых организмов там могут быть температура и давление на поверхности водного океана, покрывающего ее.

Планета K2-18b была обнаружена астрономами в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва. Она находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли, передает РИА ФАН. Ученые намерены продолжить изучение этой экзопланеты. В будущем году на нее отправится телескоп Джеймса Вебба.

5 января 2020 года в Московском планетарии сообщили, что Солнце максимально сблизилось с Землей. Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эфире НСН рассказал, как происходит сближение Земли и Солнца. Он также дал пояснения насчет особенностей этого астрономического явления.







