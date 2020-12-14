«Она летает, черт возьми!!!». Рогозин о пуске «Ангары-А5»

Второй в истории пуск ракеты «Ангара-А5» был осуществлен сегодня утром с космодрома Плесецк, пишет «Газета.ру». Ракета успешно доставила в космос макет спутника.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что на московских предприятиях «Роскосмоса» зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц.



