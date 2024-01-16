«Нас не обслуживают»: В отрасли заявили о серьезном дефиците запчастей для самолетов
Андрей Патраков заявил НСН, что российские самолеты в случае поломки за рубежом должны ждать специалистов и запчасти из России.
Из-за санкций в России наблюдается серьезный дефицит запчастей для самолетов, а в случае поломок российские самолеты не могут быть обслужены за рубежом, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали на двое суток «по техническим причинам». Изначально пассажиры должны были улететь 14 января в 00:30. Источник утверждает, что всему виной нехватка запчастей: из-за санкций зарубежные авиакомпании не могут проводить обслуживание лайнеров в РФ и ждут запчасти. Патраков отметил, что санкции повлияли не только на российские самолеты.
«Любые самолеты, включая «Боинги», «Аэробусы» и отечественные «Суперджеты» из иностранных компонентов требуют замены запчастей примерно одинаково. Чаще всего требуются так называемые «расходники»: тормоза, шины, заправочные жидкости для систем самолета. Их замену можно планировать в зависимости от интенсивности эксплуатации. Но другие компоненты самолетов эксплуатируются по техническому состоянию. Их нужно менять, когда они выходят из исправного состояния. Это может случиться, когда самолет находится не на собственной базе, где есть склад запасных частей. Остается только решение привести эти запчасти туда, где встал сломанный самолет. Это может произойти с любым самолетом любой авиакомпании», - рассказал он.
Иностранным компаниям обслуживание и снабжение запчастями российских авиакомпаний также запрещено санкциями, добавил Патраков.
«Из-за санкций в России сейчас серьезный дефицит запчастей для самолетов, иностранные авиакомпании в случае поломки самолетов могут попасть в такую ситуацию в РФ. А российские авиакомпании уже регулярно попадают в такие ситуации за рубежом. При этом запчасти почти всегда есть, но они недоступны российским авиакомпаниям по причине санкций. Обслуживание и снабжение запчастями российских авиакомпаний также запрещено санкциями, и многие страны их соблюдают, опасаясь вторичных санкций», - объяснил собеседник НСН.
До введения санкций любую запчасть для обслуживания иностранного самолета можно было привезти в Россию меньше чем за сутки, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов «Радиоточке НСН».
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