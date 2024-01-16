«Нехватка запчастей»: Почему рейс Flydubai два дня не может вылететь из Петербурга

«Раньше меньше чем за сутки любую запчасть можно было доставить в любую точку мира без каких-то проблем, за исключением двигателя. Получается ситуация, что сертифицированное обслуживание на территории РФ осуществить Flydubai в конкретной ситуации не может, поскольку все наши службы попали под санкции. Все действия, которые будут сделаны русскими специалистами и запчастями, которые были доставлены в Россию параллельным импортом, будут незаконными. Эксплуатировать этот самолет будет нельзя с точки зрения международного права. Flydubai должна отправить резервный самолет с необходимым оборудованием и авиатехниками, чтобы на территории России починить сертифицированными в ОАЭ техниками и запчастями, которые были куплены официальным путем, после чего самолет может продолжить вылетать», - сказал Герасимов.

Он также рассказал, что самолет может осуществлять перевозку при некритических отказах, но ограниченное количество раз. По словам Герасимова, каждое воздушное судно раз в год сталкивается с техническими отказами.

«В 90% случаев самолет летает с каким-то техническим отказом. Есть с точки зрения эксплуатации критические отказы, а есть некритические. При некритических отказах можно осуществлять перевозку ограниченное количество времени с ограничениями, либо до следующего технического обслуживания. Касательно критических отказов, они могут быть разные, как раз те, которые не позволяют осуществить перевозку – это критические отказы систем. При средней службе в 30 лет набегает почти 75 млн километров… Разумеется, есть, например, усталость металла. Думаю, что каждое воздушное судно раз в год с этим сталкивается. Самое распространенное, когда попала молния в датчики, группа предохранителей сгорела, эксплуатировать самолет нельзя», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса авиакомпании Flydubai в Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

