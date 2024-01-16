«Нехватка запчастей»: Почему рейс Flydubai два дня не может вылететь из Петербурга

Flydubai должна отправить резервный самолет с авиатехниками и сертифицированным оборудованием, чтобы починить свой лайнер в РФ, отметил в эфире НСН Павел Герасимов. 

До введения санкций любую запчасть для обслуживания иностранного самолета можно было привезти в Россию меньше чем за сутки, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН. Теперь, по его словам, на это требуется время, из-за чего происходят задержки рейсов на один-два дня.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задержали на двое суток «по техническим причинам». Изначально пассажиры должны были улететь 14 января в 00:30. Источник «Известий» утверждает, что всему виной нехватка запчастей: из-за санкций зарубежные авиакомпании не могут проводить обслуживание лайнеров в РФ и ждут запчасти. Герасимов отметил, что Flydubai не может починить самолет «серыми» запчастями.

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«Раньше меньше чем за сутки любую запчасть можно было доставить в любую точку мира без каких-то проблем, за исключением двигателя. Получается ситуация, что сертифицированное обслуживание на территории РФ осуществить Flydubai в конкретной ситуации не может, поскольку все наши службы попали под санкции. Все действия, которые будут сделаны русскими специалистами и запчастями, которые были доставлены в Россию параллельным импортом, будут незаконными. Эксплуатировать этот самолет будет нельзя с точки зрения международного права. Flydubai должна отправить резервный самолет с необходимым оборудованием и авиатехниками, чтобы на территории России починить сертифицированными в ОАЭ техниками и запчастями, которые были куплены официальным путем, после чего самолет может продолжить вылетать», - сказал Герасимов.

Он также рассказал, что самолет может осуществлять перевозку при некритических отказах, но ограниченное количество раз. По словам Герасимова, каждое воздушное судно раз в год сталкивается с техническими отказами.

«В 90% случаев самолет летает с каким-то техническим отказом. Есть с точки зрения эксплуатации критические отказы, а есть некритические. При некритических отказах можно осуществлять перевозку ограниченное количество времени с ограничениями, либо до следующего технического обслуживания. Касательно критических отказов, они могут быть разные, как раз те, которые не позволяют осуществить перевозку – это критические отказы систем. При средней службе в 30 лет набегает почти 75 млн километров… Разумеется, есть, например, усталость металла. Думаю, что каждое воздушное судно раз в год с этим сталкивается. Самое распространенное, когда попала молния в датчики, группа предохранителей сгорела, эксплуатировать самолет нельзя», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса авиакомпании Flydubai в Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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