Неприятные моменты: «Глушилки» беспилотников могут помешать посадке самолетов

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в свою очередь добавил, что "глушилки" навигационных сигналов могут помешать самолету только в том случае, если они установлены в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

«Даже небольшая "глушилка" теоретически может заглушить и самолет, ведь у него в том числе есть и GPS навигация. Даже если GPS откажет, в самолете есть много других приборов, которые помогут ему ориентироваться в пространстве, это не так критично для него. С другой стороны, мелкие "глушилки" не особо мощные. Если вы будете стоять с такой штукой рядом со взлетной полосой, то да, влияние на самолеты будет, конечно. Если же вы будете на своей даче включать эту "глушилку", то влияние будет минимальным», - отметил Патраков.

Ранее Минобороны ФРГ заподозрило Россию во влиянии на работу GPS в странах Балтии, напоминает «Радиоточка НСН».

