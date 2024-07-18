Неприятные моменты: «Глушилки» беспилотников могут помешать посадке самолетов
Для большой авиации нет фатального вреда от действия глушилок, однако они могут вывести из строя часть навигационной системы лайнера, заявил НСН Максим Кондратьев.
В случае отказа системы глобального позиционирования (GPS) у самолета включаются другие системы, отказ GPS неприятен, но не фатален для авиалайнеров, заявил НСН основатель международного учебного центра беспилотной авиация Максим Кондратьев.
Использовать "глушилки" GPS/ГЛОНАСС можно будет только при наличии разрешения Минобороны на их покупку, сообщила ранее газета «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. Несанкционированное применение подобных устройств представляет угрозу для авиации, считают эксперты. По их словам, ряд организаций и даже частные лица после атак БПЛА стали активно скупать такие устройства. Кондратьев отметил, что никаких угроз для большой авиации "глушилки" не несут.
«К ГНСС (глобальная навигационная спутниковая система) относятся американская GPS, российская GLONASS, китайская BAIDU, европейская GALILEO. Фатального вреда от средств подавления ГНСС для большой авиации нет, потому что в авиации все системы продублированы, при отказе одной системы навигации есть альтернативные средства навигации. Но есть неприятные моменты. И здесь мы можем говорить об этом в зависимости от того, на каком этапе полета самолет попал в зону действия средств радиоэлектронного подавления сигналов ГНСС. Если самолет идет на эшелоне на очень большой высоте, то система не добьет до него, так как дальности действия помехопостановщика не хватит, чтобы ввести ошибку в навигационное оборудование самолета. Но если, например, средство установлено где-нибудь на даче в районе захода самолетов на посадку, то да, конечно, самолет на финальных этапах захода на посадку попадет в зону действия системы подавления, но сработают все системы, будут включены дополнительные средства навигации, проблем никаких не будет. Неприятно, но не фатально», - сказал собеседник НСН.
Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в свою очередь добавил, что "глушилки" навигационных сигналов могут помешать самолету только в том случае, если они установлены в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.
«Даже небольшая "глушилка" теоретически может заглушить и самолет, ведь у него в том числе есть и GPS навигация. Даже если GPS откажет, в самолете есть много других приборов, которые помогут ему ориентироваться в пространстве, это не так критично для него. С другой стороны, мелкие "глушилки" не особо мощные. Если вы будете стоять с такой штукой рядом со взлетной полосой, то да, влияние на самолеты будет, конечно. Если же вы будете на своей даче включать эту "глушилку", то влияние будет минимальным», - отметил Патраков.
Ранее Минобороны ФРГ заподозрило Россию во влиянии на работу GPS в странах Балтии, напоминает «Радиоточка НСН».
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