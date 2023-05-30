В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов

«ЭРА-ГЛОНАСС» заявила об имеющемся опыте мониторинга малой авиации, и при необходимости готова оперативно организовать контроль за дронами, заявил глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Его слова приводит РИА Новости.





Райкевич отметил, что решение позволит упростить и расширить возможности использования беспилотников, а также «оцифрует» взаимодействие между владельцами дронов и надзорными ведомствами.

Во вторник утром Москву и область атаковали несколько беспилотников, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за атакой на российскую столицу стоит Украина.

Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как вести себя в случае обнаружения беспилотников.

