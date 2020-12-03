Названы сроки запуска нового российского модуля «Наука» к МКС
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» будет готов к запуску в апреле 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Его могут отправить на станцию в апреле или в июле следующего года.
Как сообщалось, Россия в апреле и сентябре следующего года отправит на Международную космическую станцию два новых модуля, заявил замглавы департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса Владимир Данеев.
В многоцелевом лабораторном модуле «Наука» разместится дополнительное спальное место и туалет (два места и один санузел уже есть в модуле «Звезда»). Модуль «Причал» планируется оснастить шестью стыковочными узлами для приёма других модулей и космических кораблей.
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