Россия увеличит количество запусков к МКС

Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» на Международную космическую станцию, по сравнению с текущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана пилотируемых запусков в предстоящем году.

Так, в 2021 году планируется запустить три «грузовика», а не два, как в текущем году. Первый запуск корабля состоится 15 февраля («Прогресс МС-16»), «Прогресс МС-172 полетит к МКС 30 июня, а «Прогресс МС-18» - 28 октября.