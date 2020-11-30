Россия увеличит количество запусков к МКС

Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» на Международную космическую станцию, по сравнению с текущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана пилотируемых запусков в предстоящем году.

Так, в 2021 году планируется запустить три «грузовика», а не два, как в текущем году. Первый запуск корабля состоится 15 февраля («Прогресс МС-16»), «Прогресс МС-172 полетит к МКС 30 июня, а «Прогресс МС-18» - 28 октября.

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Кроме того, на 2021 год запланирован запуск специализированной версии грузового корабля - «Прогресс М-УМ». Он привезет на МКС не грузы для экипажа, а новый узловой модуль «Причал».

Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.

Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.

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Фото: nasa.gov
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