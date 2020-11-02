Стали известны сроки запуска новых российских модулей на МКС

Россия в апреле и сентябре следующего года отправит на Международную космическую станцию (МКС) два новых модуля, заявил замглавы департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса Владимир Данеев.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал об отправке в 2021 году новых российских модулей на МКС.

Данеев в ходе встречи, посвящённой 20-летию полёта МКС в пилотируемом режиме, рассказал о предварительных датах запуска модулей. Планируется, что модуль «Наука» отправят на МКС в конце апреля 2021 года, а модуль «Причал» — в сентябре.

В многоцелевом лабораторном модуле «Наука» разместится дополнительное спальное место и туалет (два места и один санузел уже есть в модуле «Звезда»). Модуль «Причал» планируется оснастить шестью стыковочными узлами для приёма других модулей и космических кораблей.

Пока российский сегмент МКС составляют пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

