Стали известны сроки запуска новых российских модулей на МКС
Россия в апреле и сентябре следующего года отправит на Международную космическую станцию (МКС) два новых модуля, заявил замглавы департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса Владимир Данеев.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал об отправке в 2021 году новых российских модулей на МКС.
Данеев в ходе встречи, посвящённой 20-летию полёта МКС в пилотируемом режиме, рассказал о предварительных датах запуска модулей. Планируется, что модуль «Наука» отправят на МКС в конце апреля 2021 года, а модуль «Причал» — в сентябре.
В многоцелевом лабораторном модуле «Наука» разместится дополнительное спальное место и туалет (два места и один санузел уже есть в модуле «Звезда»). Модуль «Причал» планируется оснастить шестью стыковочными узлами для приёма других модулей и космических кораблей.
Пока российский сегмент МКС составляют пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».
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