Названы сроки эксплуатации российского сегмента МКС после модернизации

Модернизация российского сегмента МКС позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, уже составлена и направлена в «Роскосмос» целевая программа по модернизации ряда элементов, стоимость работ оценена в значительные средства.