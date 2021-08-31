Названы сроки эксплуатации российского сегмента МКС после модернизации

Модернизация российского сегмента МКС позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Об этом заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, уже составлена и направлена в «Роскосмос» целевая программа по модернизации ряда элементов, стоимость работ оценена в значительные средства.

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Соловьев отметил, что для модернизации некоторых эелементов придется запускать единичное производство радиоэлектронных компонентов, что увеличит сроки программы и ее стоимость.

Ранее руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем, передает RT.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоскосмосМодернизацияМКС
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