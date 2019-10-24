Названы причины падения поставок SSJ 100

«Это связано с запасными частями и проблемой его лётной годности. Машина, которая стоит у забора и без запчастей, никому не нужна. Она ни «Аэрофлоту» не нужна, там более 50 машин, ни какой-либо другой компании. Потому что так нельзя относиться к продукту. Если вы сделали самолёт, он должен летать. А этим никто не занимается, ни Ростех, ни ОКБ Сухого. Нужно, чтобы работали заводы, поставщики. Авиакомпании же не могут этим заниматься. Машина должна летать хотя бы 12 часов в сутки, а она летает 4-6. По обеспечению запчастями в нелётном состоянии нет никакого сравнения с Boeing или Airbus. Там всё это очень хорошо налажено. Ему (SSJ 100) нужна глубокая модернизация. При хорошем раскладе это можно сделать за 3-5 лет», - заявил Сытник.

Ранее российская авиакомпания «Ямал» заявила о превышении вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. С 18 августа по 8 сентября датчики самолетов этого перевозчика семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси. Отмечается, что максимальное превышение составляло 2,03 единицы. Производитель лайнера устанавливает допустимое значение нагрузок в 2 единицы.

