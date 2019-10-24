Названы причины падения поставок SSJ 100
Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации обвинил отсутствие запчастей в непопулярности самолёта.
Компания «Гражданские самолеты Сухого» сократит поставки новых самолётов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) до 15 за 2019 год. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, это станет минимальным значением за последние семь лет.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН назвал причину снижения популярности у SSJ 100.
«Это связано с запасными частями и проблемой его лётной годности. Машина, которая стоит у забора и без запчастей, никому не нужна. Она ни «Аэрофлоту» не нужна, там более 50 машин, ни какой-либо другой компании. Потому что так нельзя относиться к продукту. Если вы сделали самолёт, он должен летать. А этим никто не занимается, ни Ростех, ни ОКБ Сухого. Нужно, чтобы работали заводы, поставщики. Авиакомпании же не могут этим заниматься. Машина должна летать хотя бы 12 часов в сутки, а она летает 4-6. По обеспечению запчастями в нелётном состоянии нет никакого сравнения с Boeing или Airbus. Там всё это очень хорошо налажено. Ему (SSJ 100) нужна глубокая модернизация. При хорошем раскладе это можно сделать за 3-5 лет», - заявил Сытник.
Ранее российская авиакомпания «Ямал» заявила о превышении вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. С 18 августа по 8 сентября датчики самолетов этого перевозчика семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси. Отмечается, что максимальное превышение составляло 2,03 единицы. Производитель лайнера устанавливает допустимое значение нагрузок в 2 единицы.
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