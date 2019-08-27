Авиаэксперты озвучили вопросы к производителю Superjet 100
Эксперты отметили, что до конца расследования майской трагедии в «Шереметьеве» делать заявления о причинах авиационного происшествия неуместно.
Советник генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации самолета Sukhoi Superjet 100 после майской трагедии в московском аэропорту «Шереметьево». «Вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», - цитирует «Интерфакс» заявление Алёшина на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве. По словам советника, в ОАК «проявили максимум такта» и не стали до окончания расследования критиковать ни авиакомпанию, ни уровень подготовки её сотрудников, ни проблемы менеджмента.
Специалисты авиационной отрасли прокомментировали НСН обвинения советника главы ОАК Алёшина в адрес «Аэрофлота». Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов отметил, что катастрофа, которая произошла в Шереметьеве, красноречивее любых заявлений авиапроизводителя.
«Она подала дополнительный сигнал авиакомпаниям о верном решении не приобретать SSJ-100. Даже мексиканцы заявили дипломатично, что в рамках реструктуризации они намерены продать Superjet 100. Всё это заставит мир окончательно развернуться спиной к данному самолету. Так что я не вижу тут ничего странного, эта правда рано или поздно должна была озвучена», - подчеркнул собеседник НСН.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в комментарии НСН частично согласился с заявлением советника гендиректора «Объединенной авиастроительной корпорации», однако в целом не поддержал такой формат общения авиапроизводителя с авиакомпанией.
«Можно поддержать ту часть высказывания господина Алёшина, в которой он отмечает, что до окончания расследования какие-то заявления о причинах авиационного происшествия, виновности той или иной стороны, неуместны. Таким образом, обвинять в чём-то пилотов «Аэрофлота», значит оказывать давление на следствие. В этом плане позиции авиапроизводителя и авиаперевозчика совпадают. В то же время, у «Аэрофлота» и Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта возникали вопросы относительно Superjet 100. Если есть какие-то сомнения, производитель в открытом диалоге должен их развеять. Выступления на конференциях – не совсем тот формат, который приведёт к взаимному удовлетворению и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Господин Алёшин достаточно эмоционально высказался о позиции «Аэрофлота» относительно самолёта, обидевшись на критику машины. Однако, когда существуют партнёрские отношения между производителем и эксплуатантом, подобного рода эмоциональные оценки даже в кулуарах не должны звучать», - отметил авиаэксперт.
В целом эксперты согласились с тем, что обвинения в адрес Аэрофлота накануне открытия международного авиакосмического салона МАКС-2019, скорее всего связаны с опасениями «Объединенной авиастроительной корпорации», что в ближайшие дни Superjet не ждет ни одного заключенного контракта. Таким образом ОАК хочет просто оправдаться за свои неудачи и снижение коммерческого интереса к лайнеру SSJ-100 со стороны российских и зарубежных авиаперевозчиков и лизинговых компаний.
Также они отмечают, что «Аэрофлот» официально не комментировал причины трагедии, призывая дождаться итогов расследования. Из предварительных выводов, озвученных Межгосударственным авиационным комитетом, следует, что командир судна оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что у авиакомпании есть «много вопросов» к предварительному отчету. При этом он сообщил, что авиакомпания не отказывается от новых ста SSJ100.
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