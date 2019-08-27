Авиаэксперты озвучили вопросы к производителю Superjet 100

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в комментарии НСН частично согласился с заявлением советника гендиректора «Объединенной авиастроительной корпорации», однако в целом не поддержал такой формат общения авиапроизводителя с авиакомпанией.

«Можно поддержать ту часть высказывания господина Алёшина, в которой он отмечает, что до окончания расследования какие-то заявления о причинах авиационного происшествия, виновности той или иной стороны, неуместны. Таким образом, обвинять в чём-то пилотов «Аэрофлота», значит оказывать давление на следствие. В этом плане позиции авиапроизводителя и авиаперевозчика совпадают. В то же время, у «Аэрофлота» и Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта возникали вопросы относительно Superjet 100. Если есть какие-то сомнения, производитель в открытом диалоге должен их развеять. Выступления на конференциях – не совсем тот формат, который приведёт к взаимному удовлетворению и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Господин Алёшин достаточно эмоционально высказался о позиции «Аэрофлота» относительно самолёта, обидевшись на критику машины. Однако, когда существуют партнёрские отношения между производителем и эксплуатантом, подобного рода эмоциональные оценки даже в кулуарах не должны звучать», - отметил авиаэксперт.

В целом эксперты согласились с тем, что обвинения в адрес Аэрофлота накануне открытия международного авиакосмического салона МАКС-2019, скорее всего связаны с опасениями «Объединенной авиастроительной корпорации», что в ближайшие дни Superjet не ждет ни одного заключенного контракта. Таким образом ОАК хочет просто оправдаться за свои неудачи и снижение коммерческого интереса к лайнеру SSJ-100 со стороны российских и зарубежных авиаперевозчиков и лизинговых компаний.

Также они отмечают, что «Аэрофлот» официально не комментировал причины трагедии, призывая дождаться итогов расследования. Из предварительных выводов, озвученных Межгосударственным авиационным комитетом, следует, что командир судна оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что у авиакомпании есть «много вопросов» к предварительному отчету. При этом он сообщил, что авиакомпания не отказывается от новых ста SSJ100.



