Емельяненко: снятие ограничений возродит гастрономические форумы

Василий Емельяненко: «Хоть я и не слушаю конкретно поэзию, я прослушиваю огромное количество всевозможной литературы, с одной стороны, для того, чтобы получить информацию, с другой, чтобы послушать и поучиться у тех, кто красиво говорит, собственно, как красиво говорить. Я же все-таки веду свой YouTube-канал, и мне важен этот навык. Мой педагог по речи всегда советует мне слушать книги с хорошими чтецами. Поэтому я вполне себе допускаю, что в России просто люди более образованные и более разносторонние, развитые, чем в остальных странах мира. Нашу российскую, даже советскую школу всегда почитали, как одну из самых крутых», – отметил в интервью НСН Василий Емельяненко.

