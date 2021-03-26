Емельяненко: снятие ограничений возродит гастрономические форумы
Шеф-повар и блогер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут отменить к маю
Власти Москвы рассматривают возможность отмены ограничений на проведение всех массовых мероприятий ближе к концу апреля. Снятие ограничений, в частности, позволит отметить День Победы и «Бессмертный полк» в привычном формате.
Василий Емельяненко: «В мае и июне будут два крупнейших гастрономических форума. В мае будет «ЗАВТРАк ШЕФА» – это узкопрофильное мероприятие для шеф-поваров. А в июне будет в Сочи фестиваль Gastreet, который собирает приблизительно шесть тысяч человек из нашей индустрии. Поэтому я думаю, если ограничения на массовые мероприятия буду сниматься, то как раз с апреля мы будем все это поддерживать и развивать», – рассказал в эфире НСН Василий Емельяненко.
Космический туризм появится в России уже в 2023 году
Россия планирует создать конкурентоспособный космический туризм ко второй половине 2023 года. Об этом сообщил гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.
Василий Емельяненко: «Где Илон Маск, а где Россия, давайте размышлять реалистично. Как мы попадем в космос? Педали будем крутить? Нам еще немного далеко до этого. Но давайте поживем и посмотрим, хотя помним, что за границу толком летать еще нельзя. Если мы будем ровно взлетать по вертикали над территорией России в космос, то тогда можно, но вправо или влево, увы, не повернуть», – сказал он в беседе с НСН.
Названо число поддерживающих переход на четырехдневку россиян
Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержала треть россиян. Об этом сообщает портал SuperJob.
Василий Емельяненко: «Я в эту треть не вхожу, меня никто не спрашивал. Я фрилансер, поэтому я могу себе устроить хоть двухдневную рабочую неделю. Но у меня есть друзья, которые всегда ходили на работу, и после странного прошлого года они стали больше оставаться дома, пересмотрели свой взгляд на работу, кто-то и вовсе перешел на удаленку, сказав, что из дома они делают больше и эффективнее, чем когда они сидели в офисе. Поэтому если четырехдневная рабочая неделя для опрошенных и тех, кто ее поддержал, даст большую эффективность, почему нет», – поделился он с НСН.
Россияне больше остальных слушают поэзию
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, подсчитал Storytel.
Василий Емельяненко: «Хоть я и не слушаю конкретно поэзию, я прослушиваю огромное количество всевозможной литературы, с одной стороны, для того, чтобы получить информацию, с другой, чтобы послушать и поучиться у тех, кто красиво говорит, собственно, как красиво говорить. Я же все-таки веду свой YouTube-канал, и мне важен этот навык. Мой педагог по речи всегда советует мне слушать книги с хорошими чтецами. Поэтому я вполне себе допускаю, что в России просто люди более образованные и более разносторонние, развитые, чем в остальных странах мира. Нашу российскую, даже советскую школу всегда почитали, как одну из самых крутых», – отметил в интервью НСН Василий Емельяненко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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