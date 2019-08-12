Экс-астронавт добавил, что годовая зарплата составляет приблизительно 155 тысяч долларов, что в переводе приравнивается к 10,1 млн рублей. Келли, пояснил, что максимально сотрудник NASA может претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что эквивалентно званию полковника в национальных вооруженных силах.

Келли добавил, что астронавтам NASA тaкже обеспечивaют больничный и отпуск, a тaкже стрaховку, хотя чaсть рaсходов нa нее оплaчивaют сaми сотрудники. Он отметил, что коллеги, перешедшие из военных ведомств в NASA, имеют чуть больше преимуществ в вопросе пенсионных выплaт.

Ранее НСН сообщила, сколько зарабатывают космонавты. В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что размер заработной платы космонавта составляет 63,8 тысячи рублей, кандидата в космонавты – 60,9 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей.

