Названа зарплата космонавтов NASA
Максимальная заработная плата астронавтов в Соединенных Штатах Америки составила порядка 13 тысяч долларов в месяц. Об этом рассказал бывший астронавт NASA Скотт Келли. Как сообщает Ura.ru, эта сумма в 13 раз больше, чем получают российские коллеги из госкорпорации Роскосмос.
Экс-астронавт добавил, что годовая зарплата составляет приблизительно 155 тысяч долларов, что в переводе приравнивается к 10,1 млн рублей. Келли, пояснил, что максимально сотрудник NASA может претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что эквивалентно званию полковника в национальных вооруженных силах.
Келли добавил, что астронавтам NASA тaкже обеспечивaют больничный и отпуск, a тaкже стрaховку, хотя чaсть рaсходов нa нее оплaчивaют сaми сотрудники. Он отметил, что коллеги, перешедшие из военных ведомств в NASA, имеют чуть больше преимуществ в вопросе пенсионных выплaт.
Ранее НСН сообщила, сколько зарабатывают космонавты. В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что размер заработной платы космонавта составляет 63,8 тысячи рублей, кандидата в космонавты – 60,9 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей.
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