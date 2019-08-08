В «Роскосмосе» раскрыли зарплату космонавтов
В «Роскосмосе» рассказали о том, сколько зарабатывают космонавты. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что размер заработной платы космонавта составляет 63,8 тысячи рублей, кандидата в космонавты – 60,9 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей.
У космонавта также имеется ежемесячная надбавка в размере четверти от оклада, если он успешно выполняет свои служебные обязанности, пишут «Дни.ру». Предусмотрена и тринадцатая зарплата. За каждый полет к МКС космонавту выплачивают премию. Сумма поощрения не раскрывается.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.
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