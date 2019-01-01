Космонавт усомнился в новом полете американцев на Луну

Американцы завершили работу по созданию многоразового космического корабля «Орион» и готовятся отправить его к полету вокруг Луны. NASA обнародовала эту информацию спустя несколько дней после того, как мир отметил 50 лет со дня первой высадки американцев на Луну в 1969 году.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился в том, что у США на данный момент есть сверхтяжелый носитель. В то же время он не исключил, что американцы могли разработать программу втайне от всех.

«Я знаю только одно, что тяжелого носителя-стотонника нет ни у американцев, ни у нас, ни у китайцев, а это необходимое условие для полета. И делается он не так быстро. Возможно, они сделали втихаря всю эту программу, но, на мой взгляд, такая вероятность слишком мала», - отметил космонавт.