Космонавт усомнился в новом полете американцев на Луну
Космонавт и члена академии космонавтики в эфире НСН разошлись во мнениях по поводу скорого освоения американцами Луны.
Американцы завершили работу по созданию многоразового космического корабля «Орион» и готовятся отправить его к полету вокруг Луны. NASA обнародовала эту информацию спустя несколько дней после того, как мир отметил 50 лет со дня первой высадки американцев на Луну в 1969 году.
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился в том, что у США на данный момент есть сверхтяжелый носитель. В то же время он не исключил, что американцы могли разработать программу втайне от всех.
«Я знаю только одно, что тяжелого носителя-стотонника нет ни у американцев, ни у нас, ни у китайцев, а это необходимое условие для полета. И делается он не так быстро. Возможно, они сделали втихаря всю эту программу, но, на мой взгляд, такая вероятность слишком мала», - отметил космонавт.
В свою очередь, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН признал, что американцы действительно сделали большой шаг вперед в своей лунной программе.
«Что касается американского "Ориона", я могу сказать, что американцы далеко продвинулись в создании этого космического корабля. Его полет, если он будет успешным, будет означать, что они сделают очередной шаг в реализации плана Трампа по возвращению американцев на Луну к 2024 году. Им нужно реализовать три составляющие: сверхтяжелый носитель, корабль "Орион" и посадочный комплекс. "Орион" - уже запланирован полет, в деле сверхтяжелого носителя они тоже далеко продвинулись. Ну и остается самый тонкий момент – посадочный комплекс. Если они привлекут частников к разработке этой системы – они будут обладать всеми необходимыми компонентами», - сказал он.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американцы снова высадятся на Луне в 2024 году, причем речь о постоянной обитаемой базе. В Вашингтоне считают, что Луна станет промежуточной точкой перед высадкой на Марсе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
- На Украине объявили об исчезновении генпрокурора Луценко
- По плану «Перехват». В Москве ловят участников дерзкого ограбления
- Партия Зеленского набирает 42,52% после обработки 62% бюллетеней на выборах в Раду
- Собчак в стихах ответила Шнурову на обвинения с «Нашествия»