Названа возможная причина крушения Су-57 в Читинской области
Катастрофа истребителя Т-50 (Су-57) в Читинской области произошла из-за отказа в системе электронного управления самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. По некоторым данным, возникли проблемы с управлением хвостовым оперением. По другой версии, самолёт мог упасть из-за ошибки лётчика.
Кроме того, во время полёт могла отказать автоматика двигателей, которая отвечает за режимы их работы и подачу топлива. Как отмечают «Известия», со ссылкой на представителя военно-промышленного комплекса, Су-57 оснащён многоуровневой защитой от ошибок пилотирования. В критической ситуации летчик может просто активировать кнопку, чтобы система сама вывела машину в горизонтальное положение.
Пилот успел катапультироваться, медицинский осмотр не выявил у него серьёзных проблем со здоровьем после перегрузки. Лётчики предстоит ещё дополнительное обследование невролога, отмечает Ura.ru.
Авария произошла в ходе испытательного полёта с машиной Т-50, принадлежащей авиазаводу имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, обозначение Су-57 самолет получает после передачи в войска. Истребитель упал в 120 километрах от аэродрома «Дземги».
Разбившийся самолёт был первым серийным образцом Су-57, сообщает «Интерфакс», машину должны были передать военным до конца этого года. Как отмечает Газета.ру, процедура приёмки истребителя представителями Минобороны была запланирована на эту неделю.
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