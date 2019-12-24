Названа возможная причина крушения Су-57 в Читинской области

Катастрофа истребителя Т-50 (Су-57) в Читинской области произошла из-за отказа в системе электронного управления самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. По некоторым данным, возникли проблемы с управлением хвостовым оперением. По другой версии, самолёт мог упасть из-за ошибки лётчика.

Кроме того, во время полёт могла отказать автоматика двигателей, которая отвечает за режимы их работы и подачу топлива. Как отмечают «Известия», со ссылкой на представителя военно-промышленного комплекса, Су-57 оснащён многоуровневой защитой от ошибок пилотирования. В критической ситуации летчик может просто активировать кнопку, чтобы система сама вывела машину в горизонтальное положение.