Названы даты проведения салона МАКС-2021
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля будущего года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные организаторов.
«В текущем году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в установленные даты», - отмечается в сообщении.
Напомним, на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, он продлился около пяти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.
За полетом наблюдали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. До этого они успели осмотреть новейший российский истребитель Су-57, после чего поднялись на борт МС-21, побывав в его кабине и салоне.
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