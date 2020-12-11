Названы даты проведения салона МАКС-2021

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля будущего года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные организаторов.

«В текущем году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в установленные даты», - отмечается в сообщении.