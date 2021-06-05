Назначен новый директор космодрома Восточный

«Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный. Директором филиала АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Восточный" назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" (космодром Байконур)», - говорится в сообщении.

Стаж службы Агишева в Вооруженных силах на космодроме «Байконур» - более 20 лет. Космодром «Восточный» он возглавлял с июля 2017 года до марта 2019 года.

Вместо Агишева космодром Байконур возглавил Сергей Мочалов, который был директором по сопровождению работ на «Восточном».

Напомним, космодром «Восточный» на протяжении ряда лет оказывается в центре скандалов. Островком «стабильности» оказался строящийся российский космодром «Восточный». «Стабильности» в кавычках потому, что там, как и в прошлые годы, воруют. Это признал вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума. Новые факты хищений при строительстве космодрома вице-премьер назвал «безобразиями». Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о хищениях на сотни миллионов рублей. По словам вице-премьера Борисова, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности.

