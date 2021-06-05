Назначен новый директор космодрома Восточный
Спустя два года на космодром «Восточный» вернулся его прежний руководитель Валинур Агишев, который до недавнего времени возглавлял космодром «Байконур», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный. Директором филиала АО "ЦЭНКИ" — Космический центр "Восточный" назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" (космодром Байконур)», - говорится в сообщении.
Стаж службы Агишева в Вооруженных силах на космодроме «Байконур» - более 20 лет. Космодром «Восточный» он возглавлял с июля 2017 года до марта 2019 года.
Вместо Агишева космодром Байконур возглавил Сергей Мочалов, который был директором по сопровождению работ на «Восточном».
Напомним, космодром «Восточный» на протяжении ряда лет оказывается в центре скандалов. Островком «стабильности» оказался строящийся российский космодром «Восточный». «Стабильности» в кавычках потому, что там, как и в прошлые годы, воруют. Это признал вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума. Новые факты хищений при строительстве космодрома вице-премьер назвал «безобразиями». Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о хищениях на сотни миллионов рублей. По словам вице-премьера Борисова, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 145 / сут.
Умерли
123 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 565 / сут.
- В России за сутки снова выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19
- Россельхознадзор признал полную зависимость России от импорта яиц для вакцин
- Путин: Россия есть, была и будет, с этим надо смириться
- Дети со всего мира присылают работы на эко-премию Росприроднадзора
- Назначен новый директор космодрома Восточный
- Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области
- В Красноярском крае сотрудника полиции отстранили от службы из-за кражи зубной щетки
- В России начнут продавать рецептурные лекарства через интернет
- СМИ: В жилом доме в Петербурге произошел взрыв газа, один человек пострадал
- Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Чили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru