NASA: в ближайшие дни состоится первый полет вертолета на Марсе

Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров. Если запуск произойдет успешно, будущие полеты будут проходить на высоте около пяти метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полетом» аппарата на поверхности другой планеты.

Вертолет Ingenuity несет на себе марсоход Perseverance.

Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

