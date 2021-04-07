NASA: в ближайшие дни состоится первый полет вертолета на Марсе

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше 11 апреля, сообщает NASA.

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Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров. Если запуск произойдет успешно, будущие полеты будут проходить на высоте около пяти метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полетом» аппарата на поверхности другой планеты.

Вертолет Ingenuity несет на себе марсоход Perseverance.

Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

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Фото: nasa.gov
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